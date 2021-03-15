Правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V". Для начала процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Об этом со ссылкой на политические и дипломатические источники в ЕС сообщает агентство Reuters.

Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, Чешская Республика заинтересована в покупке. Официальный представитель ЕС заявил, что Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутник V".

Брюссель критиковали за медленное развертывание вакцины в то время, когда бывший член блока Великобритания ослабляет ограничения, поскольку программа вакцинации там набирает обороты. Италия усиливает изоляцию, больницы в районе Парижа близки к переполнению, а Германия предупредила о третьей волне.

ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения.

"Если бы "Спутник V" попал в арсенал вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины. Это также может привести к разделению блока на государства, которые категорически против того, чтобы дать одержать Москве какую-либо победу, и теми, кто выступает за демонстрацию того, что Брюссель может сотрудничать с Кремлем", - пишет Reuters.

Напомним, в Сербии назвали дату начала производства у себя российского "Спутника V".

Также мы писали о том, что Азербайджан официально одобрил использование "Спутника V".