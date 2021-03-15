Совет директоров Всемирного конгресса украинцев решить исключить их своих рядов представителей из Латвии за то, что они участвовали в акциях сторонников "русского мира", распространяли антиукраинскую пропаганду и лгали о войне на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба конгресса.

Как отмечается, совет директоров Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) принял такое решение 13 марта, так как деятельность Объединения украинских обществ Латвии (ОУТЛ) "демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям СКУ".

При этом данное решение было принято впервые за более чем 50-летнюю историю организации. ОУТЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии.

"Определение сделано по результатам длительного мониторинга деятельности ОУТЛ, официального общения с его Проводом с предоставлением непосредственных доказательств о антиукраинской деятельности ОУТЛ и предложением ее опротестовать, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта уполномоченного председателем ОУТЛ заместителя этого объединения", - говорится в сообщении.

Как сообщает СК, "на основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУТЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию".

Это включает, в частности, "пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях и "участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"

Также речь идет о "сотрудничестве с российскими пропагандистскими СМИ; поддержке пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганде в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие руководителей и представителей ОУТЛ в мероприятиях посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора".

Сообщается, что доказательства представили президенту и Проводу ОУТЛ в официальном письменном обращении – и ни один из них не был опровергнут ни письменно, ни во время выступления представителя ОУТЛ на специальном заседании Совета директоров СКУ.

В то же время Конгресс продолжит взаимодействовать со своими составными организациями в Латвии, чтобы усилить украинские патриотические силы и поддержать формирование нового центрального представительства украинцев в Латвии для осуществления проукраинской общественной деятельности.

"Сегодня, когда Украина уже 7-й год противостоит российской агрессии, одной из основных задач СКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа по защите территориальной целостности Украины.

И поэтому ВКУ считает недопустимым членство в СКУ любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с российскими властными структурами. СКУ открыт к сотрудничеству с украинскими общественными организациями в диаспоре, которые устойчиво стоят на проукраинской позиции, что соответствует основным принципам деятельности СКУ", - сказал президент ВКУ Павел Грода.

Напомним, ранее мы писали, что в Латвии будут штрафовать граждан за просмотр российских телеканалов.

Также сообщалось, что Латвия запретила еще 16 российских телеканалов.