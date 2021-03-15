Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области.

Девочка пропала 7 марта, а спустя четыре дня ее нашли мертвой. Судя по всему убийца жил в этом же селе, поскольку мешок с телом подбросили спустя время, на место, которое уже обыскали.

Под подозрение попал 62-летний местный житель, который раньше был неоднократно судим - в том числе за изнасилование. Его задержали, но показаний он пока не дает и вины, судя по всему, еще не признал.

Полиция сейчас проводит экспертизы, которые покажут, есть ли органика подозреваемого на теле девочки.

Собрали подробности резонансного преступления.

Тело подбросили спустя четыре дня

7-летняя Маша Борисова пропала 7 марта. Инцидент произошел в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

Вечером она играла на улице с другими детьми и, по их словам, время от времени выбегала на автобусную остановку - встретить отца. Он жил отдельно, но иногда приходил с подарками. В тот день он обещал поздравить с 8 Марта.

Правда, позже, в ходе поисков подозреваемого, отец опровергнет, что она выбегала на остановку. Что сводило к минимуму роль "залетного" убийцы - то есть сделал это кто-то из местных жителей, утверждали родители Маши.

В какой момент девочка пропала, никто не заметил. Пропажу обнаружили около 18:00. Первые несколько часов ребенка искали самостоятельно, а в 20:00 того же дня обратились в полицию.

Маша Борисова. Фото: Нацполиция

Машу объявили в розыск. К Ее поискам подключились спасатели и волонтеры. Полицейские допросили около 600 человек в селе, некоторых - с применением полиграфа. Допросили водителей автобусов, которые проезжали через село. Служебная собака взяла след Маши и довела до остановки, а потом след девочки оборвался.

Правда, как уже говорилось, отец заявил, что девочка не могла ждать его на остановке, поскольку он на этой остановке никогда не выходил, когда приезжал в гости, а Маша не знала, где он работает, соответственно и откуда он появится.

Полиция не исключала, что школьница могла сесть в чужую машину и ее похитили, либо она убежала из дома. В селе говорила, что Маша очень открытая и доверчивая. Легко общалась с незнакомцами.

Спасатели прочесывали ближайшие лесопосадки и Северо-Крымский канал, который проходит неподалеку. Задействовали тепловизоры и эхолокаторы. Волонтеры распространили объявления в соцсетях.

Машу искали четыре дня. Фото: Нацполиция

На четвертый день, 11 марта, поиски ничего не дали и их хотели уже сворачивать, однако внезапно обнаружили тело девочки. Белый мешок нашел житель села Счастливое. Он рассказал, что пришел подрезать виноград к своему сараю (старое полуразвалившееся строение без крыши), а за ним увидел мешок с телом.

Место, где было обнаружено тело. Фото: Нацполиция

Девочка была в той же одежде, в которой ее видели в последний раз - курточка, сапоги, штаны. На шее у нее были заметны следы удушения и царапины. Позже экспертиза установила, что девочку задушили руками. На ее одежде были обнаружены следы, похожие на сперму. Молекулярно-биологическая экспертиза продолжается.

До этого сарай успели обыскать несколько раз, спрятать тело там было негде - поэтому стало понятно, что мешок могли подбросить уже после. Из этого следовало, что убийца Маши находится в селе и убита она тоже была там.

Позже в полиции сообщили, что погибшая была изнасилована. Об этом свидетельствуют повреждения на теле.

На подозреваемого вышли вчера, 14 марта.

Порезал вены, чтобы не посадили

Спустя двое суток после того, как нашли тело, в полиции установили подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель, который жил по соседству с отцом девочки. Его задержали в день похорон Маши.

За основу взяли версию, что ребенка убил кто-то из местных. В круг подозреваемых попали многие жители села, в том числе члены семьи убитой. Десятки людей прошли через детектор лжи.

В итоге полиция вышла на след 62-летнего ранее судимого мужчины. Он присутствовал на похоронах девочки, как и остальные соседи.

Фото подозреваемого в убийстве девочки

Когда 14 марта полицейские пришли к нему в дом, то обнаружили его с порезанными венами, но оказали ему медицинскую помощь и откачали.

"Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", - прокомментировал инцидент глава Нацполиции Клименко.

Он также обнародовал видео, на котором видно, как подозреваемого выводят из машины.

Некоторые волонтеры говорят, что у них были подозрения и что в поисках девочки задержанный не участвовал. Вместе с тем, некоторые считают, что мужчина мог порезать вены, опасаясь, что на него, да еще судимого по такой статье, повесят убийство.

Пока вины не признаёт

Больше ответов полиция Херсонской области дала во время брифинга 15 марта. По данным правоохранителей, ДНК неизвестного мужчины были обнаружены на мешке с телом. Они совпали с ДНК ранее судимого 62-летнего жителя села, который жил рядом с отцом девочки.

Также на него указали показания свидетеля. Вечером 7 марта он видел девочку, которая пришла к дому отца, чтобы проверить дома он или нет. Выглядывая его, она стояла у ограды под окнами места жительства подозреваемого, то есть могла привлечь его внимание.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям за хулиганство и за нанесение тяжких телесных повреждений и повреждений средней степени. Освободился в 2005 году. Он оказался в числе подозреваемых, у которых отобрали биологические образцы. Проверяли знакомых семьи, всего их было шесть.

Также жители села рассказали, что ранее другие дети с улицы жаловались на домогательства со стороны подозреваемого, о чем сообщали в полицию.

14 марта полиция получила результаты двух экспертиз, которые и дали основания задержать 62-летнего жителя села. Когда к подозреваемому пришли домой, то обнаружили, что он перерезал себе вены. Ему оказали медицинскую помощь и в тот же день в суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом сам задержанный показания пока не дает и вины своей не признал.

В полиции считают, что после того, как будут готовы и другие результаты экспертизы, у них будет достаточно доказательств вины задержанного. Досудебное расследование продолжается.