В Гааге, где вчера,14 марта, люди массово протестовали против продления карантинных ограничений, для разгона акции полицейские использовали не только водометы и дубинки, но и служебных собак.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны" и показывает видео разгона.

На записи видно, как двое полицейских избивают дубинками одного их протестующих, пока он лежит на асфальте и борется с атакующей собакой.

В акции против продления комендантского часа приняли участие более 200 человек. Против них применяли различные спецсредства.

Напомним, что 23 января в Нидерландах для борьбы с коронавирусом ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, а нарушителям грозит штраф 95 евро.

Это решение вызвало волну протестов в ряде городов страны. По всей стране прокатилась волна массовых акций протеста. Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.