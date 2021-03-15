Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко (слева направо) улучшили позиции за
Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко (слева направо) улучшили позиции за "год Зеленского"

Украинская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг миллиардеров Украины по состоянию на март 2021 год.

Сравнение этих цифр с прошлогодним результатом в определенной степени удивляет - несмотря на пандемию и кризис, все миллиардеры, которые сумели попасть в список, значительно нарастили свои состояния. Это тем более интересно, что экономика Украины за прошлый год обвалилась. И основная масса украинцев обеднела.  

То есть корона-кризис украинских олигархов каким-то чудом обошел стороной. Правда, в рост налогов для украинского бюджета это не конвертировалось.

При этом есть для крупного бизнеса и плохие новости. Падение состояний по сравнению с домайданным временем почти никто из крупных бизнесменом преодолеть не смог. Одним из исключений стал бывший президент Петр Порошенко. 

"Страна" разобралась, как разбогатели украинские олигархи за "год Зеленского" и почему они так и не вернули былых состояний времен Януковича.

Что происходит с украинскими миллиардерами?

Тенденция на март 2021 года такова - почти все украинские олигархи существенно набрали вес. Они в два-три раза увеличили долларовую стоимость своих активов. 

Первое место традиционно у Рината Ахметова (7,6 млрд), второе - у Виктора Пинчука (2,5 млрд), на третьем Константин Жеваго (2,4 млрд).

На четвертой позиции - Игорь Коломойский (1,8 млрд), на пятой - его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов (1,7 млрд), а шестое место занял экс-президент Петр Порошенко (1,6 млрд).

Замыкает список украинских миллиардеров Вадим Новинский с 1,4 миллиарда. 

А вот аграрный олигарх Юрий Косюк и чета Герег из рейтинга выпали - у владельца Мироновского хлебопродукта упала рыночная стоимость активов, а у хозяев "Эпицентра" миллиард есть, но только на двоих. По отдельности они не миллиардеры. 

По Косюку интересный момент еще в том, что он был советником президента Порошенко и одним из самых лояльных к нему олигархов. И все время каденции Петра Алексеевича он был в обойме миллиардеров. А сейчас потерял этот статус. 

Разберемся, какой прогресс у тех, кто все же попал в список "биллионеров" - и за счет чего. 

Forbes отмечает, что позиции практически всех олигархов улучшились за счет роста цен на металлы и нефть. Сталь и железная руда составляют основу бизнеса для Ахметова, Жеваго и Новинского. Железная руда за два последних года выросла в цене почти в три раза - от 60 до 168 долларов за тонну. И только за прошлый год подорожала на 80 долларов. 

Нефтегазовый подъем создал предпосылки роста для Коломойского и Боголюбова, которые являются совладельцами "Укрнефти", Кременчугского НПЗ и владеют сетью заправок. 

Тенденции, описанные журналом, объясняют, почему среди всех миллиардеров из Украины самый скромный прирост за год у Петра Порошенко: "всего" на 200 миллионов долларов. Тогда как у остальных - в 2-3 раза.

Впрочем, у Петра Алексеевича есть свои поводы для радости, о которых мы скажем ниже.  

Как менялись состояния украинских миллиардеров за 2013-2021 (млрд $)

 

По данным Forbes 

Что означают эти цифры?

Показательными тут являются два момента. 

Первый - за год коронакризиса украинские олигархи, вопреки ожиданиям, разбогатели.

С одной стороны - благодаря конъюнктуре внешних рынков. С другой - очевидно, что Украина в целом богаче не стала: в 2020 году ВВП обвалился почти на пять процентов.

Это многое говорит о том, как в Украине олигархи платят налоги - при том, что многие увеличили свои состояния вдвое или около того (как, например Пинчук, Жеваго, Коломойский, Новинский) или вообще втрое, как Ахметов. 

Понятное дело, что цифры Forbes не конвертируются напрямую в налогооблагаемую выручку. Однако если растет стоимость активов, то в любом случае увеличиваются и доходы с них. Чего украинский бюджет почему-то не прочувствовал. 

И в этом контексте грозные заявления Зеленского о борьбе с олигархами являются в общем-то пустым звуком. Ведь речь идет о годе, когда президент имел уже полную власть в стране. 

С другой стороны, буквально в пятницу Зеленский заявил, что начинает наступление на олигархов и проведет, в частности, аудит выданных лицензий на добычу полезных ископаемых.

В контексте роста цен на сырье (а особенно на железную руду, одним из крупнейших экспортеров которой в мире является Украина) это звучит как намек на возможный передел собственности на месторождения, которые при нынешней конъюнктуре обеспечивают сверхприбыли. В пользу кого вопрос открытый - окружения ли Зеленского или транснациональных корпораций. 

Хотя с точки зрения государства куда большую пользу принес бы не отжим бизнеса, а увеличение на него налоговой нагрузки. Чтобы рост мировых цен на ту же руду приводил автоматически к адекватному росту налоговых поступлений в бюджет. В 2019 году, вскоре после прихода к власти Зеленского, были попытки увеличить рентные платежи на добычу железной руды, но они сошли на нет из-за лоббистских усилий собственников ГОКов (в первую очередь Ахметова) и с тех пор к вопросу не возвращались.

Второй момент - только на седьмой год после Евромайдана украинский крупный бизнес подошел наиболее близко к показателям дореволюционного периода. 

Но потери в целом огромные. Если сравнить их нынешние состояния с тем, что было в 2013 году, то мы получим:

  • Ахметов - минус 7,8 миллиардов
  • Коломойский - минус 800 миллионов
  • Пинчук - минус 1,3 миллиарда
  • Новинский - минус 500 миллионов

При своих остались Порошенко и Боголюбов, которые, впрочем, лишь в этом году смогли впервые достичь показателя 2013 года. В "плюсах" пока только Жеваго - он улучшил свои позиции почти на миллиард. 

Но если посмотреть на их цифры между 2013 и 2021 годами - то мы увидим обвальное падение доходов. Это значит, что политическая ставка многих из них на уход Януковича и Майдан оказалась ошибочной.

Исключения лишь два - Порошенко, который сохранил свое состояние (это понятно - он был президентом) и Жеваго, который владеет Полтавским ГОКом (цены на железную руду сейчас бьют рекорды).

Для остальных же миллиардеров время после Майдана оказалось провальным для бизнеса.

Хотя 7 лет назад одним из аргументов для олигархов почему им нужно свергать Януковича и идти в Европу назывались перспективы роста стоимости активов. Мол, все пойдет в гору как только страна сделает "евроатлантический" выбор.

Но, как видим, реальность оказалось несколько иной.

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