В Украине за сутки сделали более 2 тысяч прививок от коронавируса. Лидирует Донецкая область
В Украине за прошлые сутки, 14 марта, вакцину от коронавируса получили 2 018 человек. Всего в стране сделали уже 53 155 прививок от Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 15 марта пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас все украинцы получают первую из двух необходимых доз вакцины от коронавируса.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1 006 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 10 прививок;
Волынская область - 90 прививок;
Днепропетровская область - 170 прививок;
Донецкая область - 260 прививок;
Житомирская область - 70 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Ивано-Франковская область - 18 прививок;
Киевская область - 230 прививок;
Кировоградская область - 30 прививок;
Луганская область - 170 прививок;
Львовская область - 50 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 160 прививок;
Полтавская область - 80 прививок;
Сумская область - 50 прививок;
Тернопольская область - 100 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 100 прививок;
Хмельницкая область - 60 прививок;
Черновицкая область -120 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, какие правила нужно соблюдать после прививки от коронавируса.
Также мы писали о том, что в Киеве публичным деятелям предлагают бесплатную дозу вакцины от коронавируса ради популяризации прививок.