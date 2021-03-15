В Украине за прошлые сутки, 14 марта, вакцину от коронавируса получили 2 018 человек. Всего в стране сделали уже 53 155 прививок от Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 15 марта пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас все украинцы получают первую из двух необходимых доз вакцины от коронавируса.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1 006 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 170 прививок;

Донецкая область - 260 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Ивано-Франковская область - 18 прививок;

Киевская область - 230 прививок;

Кировоградская область - 30 прививок;

Луганская область - 170 прививок;

Львовская область - 50 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 160 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Сумская область - 50 прививок;

Тернопольская область - 100 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 60 прививок;

Черновицкая область -120 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, какие правила нужно соблюдать после прививки от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Киеве публичным деятелям предлагают бесплатную дозу вакцины от коронавируса ради популяризации прививок.