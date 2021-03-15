В ночь с воскресенья на понедельник, 15 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП, спровоцированное пьяным водителем. Погибли два человека.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

ДТП произошло на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова. Водитель Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел в автомобиль Skoda. Водитель и пассажирка Skoda погибли. Тест на драгере показал 2,05 промилле алкоголя в организме виновника ДТП.

"Также на месте была информация о том, что водитель Toyota - действующий работник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП, женщина оказалась в металлической ловушке.

Также мы писали о том, что в Одесской области в ДТП погиб полицейский.