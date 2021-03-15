По состоянию на утро понедельника 15 марта (первый день Великого поста - Ред.) количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 792 человека.

Напомним, что вчера, 14 марта, в стране было выявлено 9 012 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь упало на 2 220 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 467 548 человек. Выздоровели за последние сутки 3 491 человек (с начала эпидемии - 1 226 007 человек - Ред.).

Умерло за сутки 130 пациентов (с начала эпидемии - 28 433 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 497 человек. Среди новых зараженных 326 детей и 109 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Житомирской области (778 человек), Днепропетровской области (439), Львовской области (552), Киевской области (464) и Винницкой области (426).

Ранее "Страна" сообщала, что Нидерланды запретили применять вакцину AstraZeneca до 28 марта.

Также мы передавали, что в Минздраве объяснили, какие правила нужно соблюдать после прививки от коронавируса.