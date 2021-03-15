Михаил Волынец, народный депутат от партии "Батькивщина" заявил о том, что переговоры о создании коалиции в Раде между "Слугами народа" и партией Юлии Тимошенко продолжаются уже довольно долго.

Об этом нардеп рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности", - заявил Михаил Волынец.

Ранее "Страна" сообщала, что сменившая стиль Юлия Тимошенко пригласила в гости Андрея Ермака.