В Европе продолжается волна временных запретов на использование при вакцинации населения препарата компании AstraZeneca. Очередные ограничения ввели Нидерланды. Здесь власти страны приостановили использование вакцины как минимум до 28 марта включительно.

"Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель (до воскресенья 28 марта)", - заявила пресс-служба правительства Нидерландов, как передает "Интерфакс-Украина".

Власти страны будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Напомним, что Дания, Норвегия, Таиланд и Болгария приостановили кампанию вакцинации препаратом AstraZeneca и из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

Позднее EMA уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

Ранее "Страна" сообщала, что главный санитарный врач Ляшко заявил, что украинцы не имеют права выбирать между вакцинами Pfizer и CoviShield.