В Бердичеве прямо в зале суда надели наручники и отправили под стражу педофила, который длительное время насиловал маленькую девочку, которая приходилась ему крестницей.

Об этом передает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"Бердичевский горрайонный суд учел принципиальную позицию ювенального прокурора о совершении подозреваемым особо тяжкого преступления и вынес постановление о его содержании под стражей без права внесения денежного залога. Сразу после заседания на насильника надели наручники и отправили в следственный изолятор", - уточнили в пресс-службе.

Педофилом оказался 47-летний мужчина, который длительное время приходил "в гости" к своей крестнице и насиловал малолетнюю девочку.

"Ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Досудебное расследование проводит территориальный отдел полиции. Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что киберполиция сообщила, что за прошлый год в Украине поймали чертову дюжину педофилов.

Также мы рассказывали, что полиция задержала педофила, который насиловал 9-летнюю дочь сожительницы и снимал это на видео.