Администрация Байдена назвала свой первый приоритет на международной арене. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 15 марта, начнет свое первое официальное турне. Глава госдепартамента отправится в Юго-Восточную Азию и посетит Японию и Южную Корею.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Согласно графикам, в Токио Блинкен пробудет 16 - 17 марта. Здесь к нему присоединится министр обороны США Ллойд Остин, который до этого должен посетить штаб Индо-Тихоокеанского командования ВС США на Гавайях.

В Японии Блинкен и Остин в формате "2+2" проведут переговоры с японским министром обороны Нобуо Киси и главой МИД Тосимицу Мотэги в рамках консультативного комитета по вопросам безопасности США и Японии. Кроме этого, Блинкен встретится с другими высокопоставленными представителями японских властей, примет участие в онлайн-встрече с лидерами делового сообщества, на которой Блинкен подчеркнет важность американо-японских экономических связей и обсудит экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19.

17 - 18 марта Блинкен и Остин по прибытии в Сеул в аналогичном формате проведут переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном и с министром обороны Сух Уком. Также пройдут виртуальная встреча госсекретаря с лидерами южнокорейской молодежи и круглый стол с местными журналистами на тему роли альянса США и Южной Кореи в поддержании мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

18 марта Блинкен должен вернуться в Вашингтон. В свою очередь Остин 19 - 21 марта совершит визит в Индию, где встретится со своим индийским коллегой министром обороны Раджанатхом Сингхом и с другими высокопоставленными официальными лицами.

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