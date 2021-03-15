До 5 тысяч человек вышли на улицы города Аржантёй, расположенного в 10 километрах от Парижа, на марш памяти лицеистки Алиши.

Об этом сообщает BFMTV

Участники марша проследовали от лицея Cognacq-Jay, где училась Алиша до парка des Berges, где она погибла. Там перед собравшимися выступили родители девочки, а также представители власти.

По данным следствия, 14-летняя девочка была убита двумя одноклассниками в местном парке – ее избили, а затем бросили в Сену.

Алишу нашли утонувшей в Сене в понедельник вечером, 8 марта. Как сообщил позднее прокурор, девочка пришла на встречу с двумя 15-летними учениками ее же класса – парнем и его подругой. Они избили Алишу, а затем, "чтобы скрыть следы", бросили, еще живую, в реку. По данным прокуратуры, они действовали "по предварительному сговору".

За несколько дней до трагедии предполагаемые виновники были на несколько дней исключены из лицея за травлю в отношении Алиши, в том числе, в соцсетях, сообщает BFMTV.

Как пишет Le Figaro, убийство произошло накануне проведения заседания дисциплинарного совета в лицее.

Подозреваемые задержаны и помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы за это убийство.

1 марта МВД Франции, а также министерство юстиции и министерство образования объявили о разработке нового плана борьбы с молодежным бандитизмом – феноменом, который, по данным МВД, более всего развит в парижском регионе.

Напомним, недавно в Херсонской области девочку, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины, нашли мертвой в четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.

В воскресенье, 15 марта, в Херсонской области был взят под стражу подозреваемый в ее убийстве.