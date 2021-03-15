Главный санврач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не ждать вакцину Pfizer, которую считают более безопасной и качественной, чем препарат CoviShield, которым прививают от коронавируса в нашей стране сейчас.

Его слова передает "Новое время".

Ляшко прокомментировал позицию некоторых граждан, которые не хотят сейчас вакцинироваться и говорят, "мы подождем Pfizer".

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", - пояснил замминистра.

Кроме того, он напомнил, что для препарата Pfizer необходима очень низкая температура для хранения, и после того, как он выходит за рамки этой температуры, то должен быть использован в течение пяти дней.

"Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, но основное снабжение - это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники", - сказал санитарный врач.

Напомним, ранее Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса всех желающих в этом году.

Тем временем в Украине на вакцинацию записались почти 250 тысяч человек.