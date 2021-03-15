В Минздраве объяснили, какие правила нужно соблюдать после прививки от коронавируса
В Центре общественного здоровья рассказали, что необходимо делать после получения прививки от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.
Так, врачи отмечают, что после вакцинации необходимо и дальше соблюдать противоэпидемические меры и правила респираторной гигиены, а именно:
- Мойте руки с мылом или пользуйтесь средством для дезинфекции рук, которое содержит не менее 70% спирта.
- Соблюдайте дистанцию с людьми более 1,5 м.
- Избегайте скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией. Если такой возможности нет, наденьте маску.
- Не касайтесь глаз, носа и рта на улице, в транспорте или магазине.
- Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфеткой, которую сразу же выбрасывайте.
Напомним, ранее в МОЗ призвали украинцев делать прививки от полиомиелита и сообщили календарь вакцинации.
Также мы писали, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались почти 250 тысяч человек.