После вакцинации нужно соблюдать правила респираторной гигиены. Фото: Pixabay

В Центре общественного здоровья рассказали, что необходимо делать после получения прививки от коронавируса. 

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ. 

Так, врачи отмечают, что после вакцинации необходимо и дальше соблюдать противоэпидемические меры и правила респираторной гигиены, а именно:

  • Мойте руки с мылом или пользуйтесь средством для дезинфекции рук, которое содержит не менее 70% спирта.
  • Соблюдайте дистанцию с людьми более 1,5 м.
  • Избегайте скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией. Если такой возможности нет, наденьте маску.
  • Не касайтесь глаз, носа и рта на улице, в транспорте или магазине.
  • Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфеткой, которую сразу же выбрасывайте.

Пост ЦОЗ в Facebook

Пост ЦОЗ в Facebook

Напомним, ранее в МОЗ призвали украинцев делать прививки от полиомиелита и сообщили календарь вакцинации.

Также мы писали, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались почти 250 тысяч человек.

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