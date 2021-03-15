В Центре общественного здоровья рассказали, что необходимо делать после получения прививки от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Так, врачи отмечают, что после вакцинации необходимо и дальше соблюдать противоэпидемические меры и правила респираторной гигиены, а именно:

Мойте руки с мылом или пользуйтесь средством для дезинфекции рук, которое содержит не менее 70% спирта.

Соблюдайте дистанцию с людьми более 1,5 м.

Избегайте скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией. Если такой возможности нет, наденьте маску.

Не касайтесь глаз, носа и рта на улице, в транспорте или магазине.

Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфеткой, которую сразу же выбрасывайте.

Напомним, ранее в МОЗ призвали украинцев делать прививки от полиомиелита и сообщили календарь вакцинации.

Также мы писали, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались почти 250 тысяч человек.