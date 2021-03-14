Доктор и телеведущий Евгений Комаровский ответил на 5 главных вопросов о том, стоит ли принимать витамин D.

Соответствующее видео он опубликовал в YouTube.

Солнце, по словам эксперта, "это и есть витамин D", а у многих людей жизнь складывается так, что солнца они по-настоящему не видят по полгода (особенно явственно это ощущается на исходе зимы). А в эпоху коронавируса о витамине D стали спрашивать еще чаще – ведь, по одной из теорий, он может взять на себя защитную функцию.

Вопрос 1. Почему так все носятся с витамином D в последнее время?

Мы все видим, что количество информации о витамине D увеличилось в разы за последние годы. Это связано с разными факторами, в том числе с бизнес-составляющей. Надо учесть, что в последнее время появилась возможность быстро и относительно недорого определять концентрацию витамина D в организме человека. Кроме того выяснилось, что витамин D, известный как "солнечный витамин", и который ранее воспринимался как "детский", имеет прямую связь с организмом и взрослого человека. Здесь и вес, и болезни сердечно-сосудистой системы, и Альцгеймер, и Паркинсон, и многое другое.

Таким образом, с витамином D начали связывать надежды на профилактику множества болезней. Но на самом деле на сегодняшний день никто не доказал, что если у вас в организме будет нормальное содержание этого витамина, оно снизит вероятность тех или иных заболеваний, например, проблем с сердцем.

Кроме того, витамин D сейчас несложно и недорого купить, что привело к его популяризации.

Вопрос 2. Принимать витамин D действительно надо? Или это просто модно?

Принимать его надо, потому что есть масса функций в нашем организме, где он действительно задействован. У нас есть возможность получить его тремя способами: с помощью солнца, с помощью определенных продуктов (жирная морская рыба, яичный желток, жирные молочные продукты - например, сливочное масло) и с помощью препаратов.

Солнца может быть мало – из-за места проживания человека или времени года. Кроме того, с солнцем есть проблемы – сопутствующие онкологические заболевания кожи, правильный режим принятия "солнечных ванн" и т. д. Доступ к жирной качественной свежей морской рыбе тоже не у всех есть.

Что касается моды... заботиться о своем здоровье – модно. Жить долго – модно. Профилактировать болезни – модно. Тогда я – за такую моду.

Вопрос 3. Сомневаюсь – принимать или нет. Как решить?

Любая современная лаборатория может определить концентрацию витамина D в крови. Это самый надежный способ, и при минимальных сомнениях надо сделать анализ. Тем не менее постоянный профилактический прием витамина D нужен большей части населения – по крайней мере, если вы не живете на тропическом острове. Если вы живете в стране, где есть зима, в мегаполисе, где есть смог – с большой долей вероятности витамин D вам нужен.

Вопрос 4. А какая связь между витамином D и коронавирусом?

Связь безусловно есть, но она условная. Давно известно, что у людей с ожирением, например, плохо вырабатывается витамин D. В то же время ожирение – один из самых серьезных факторов тяжелого течения коронавируса. Один и тот же фактор, вроде бы и есть связь, но не все так однозначно. Главное: если у человека есть дефицит витамина D, то у него любая инфекционная болезнь, а не только Covid-19, будет протекать тяжелее и давать более серьезные осложнения.

Вопрос 5. Когда, какой препарат и как долго принимать?

Желательно витамин D принимать круглый год, в любом возрасте. Это жирорастворимый витамин. В отличие от водорастворимых витаминов, он накапливается в организме. Поэтому паузы в его приеме – это ничего страшного, или можно принимать его через день, но удвоенную дозу. Для профилактики нормальная доза от 400 до 1000 единиц в день. Сам Доктор Комаровский тоже принимает витамин D.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал об опасности применения йода в первый год жизни ребенка.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал, как определил, что заболел коронавирусом.