На выборах в ландтаги (местные парламенты) в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз заняла лишь второе место. В руководстве политсилы уже назвали сегодняшний день "не добрым".

Об этом в воскресенье, 14 марта, информирует Tagesschau.

По предварительным подсчетам, в Рейнланд-Пфальце партия Меркель потеряла 5%, получив 26,8% голосов. В Баден-Вюртемберге зафиксирован худший результат для консерваторов в регионе - 23,6% поддержки, что на 3,4% меньше прошлого результата. В обоих случаях ХДС сохранила за собой второе место.

На данный момент ясно, что обеих землях останутся действующие премьеры: в Рейнланд-Пфальце уверенно победили "Зеленые" (32,4%) с Винфридом Кретчманонном во главе, в Баден-Вюртемберге к победе с 36% поддержки привела Социал-демократическую партию Малу Драйер.

В свою очередь правопопулистская "Альтернатива для Германии" заняла третье место в Баден-Вюртемберге, в Рейнланд-Пфальце она делит третье место с социал-демократами. В обоих регионах эта партия потеряла по сравнению с предыдущими выборами 2016 года.

Президент Бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что такой результат был предсказуем, а секретарь ХДС Пауль Цимак поделился, что ожидал лучших результатов. Выборы в двух землях ФРГ дали старт "избирательному марафону супергода". В сентябре пройдут выборы в Бундестаг.

Напомним, недавно партию немецкого канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, которого поддержала сама Меркель.

Как писала "Страна", уход Меркель будет одним из ключевых событий мировой политики в 2021 году.