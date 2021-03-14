Администрация телеграм-канала Nexta (Нехта) приняло решение изменить тактику и прекратить координировать акции протестов в Беларуси.

Об этом в интервью изданию Deutsche Welle рассказал основатель проекта Степан Путило.

По его словам, теперь телеграм-канал сосредоточится на расследованиях, посвященным президенту республики Александру Лукашенко и его окружению. Путило добавил, что его команда не планировала выпускать фильм о главе Беларуси во время весенних протестов, однако в ближайшие недели ожидается продолжение.

"Мы изменили тактику. Мы больше не помогаем людям координировать протесты. В августе из-за блокирования интернета они попросили нас помочь немного скоординировать их действия, рассказать, где кто собирается. Сейчас мы отошли от этого, потому что люди самоорганизуются", - рассказал основатель Nexta.

Ранее "Страна" подробно разбирала фильм белорусских оппозиционеров о Лукашенко. В нем, в частности, утверждается, что у президента Беларуси есть тайный дворец.

Сам Лукашенко заявил, что представленная в фильме информация является ложной.