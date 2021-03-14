Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук не исключил широкомасштабного вооруженного конфликта с участием РФ в том случае, если "Россия не остановится в своих аппетитах".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 13 марта.

Так, комментируя возможность привлечения США к переговорам "Нормандской четверки" по Донбассу, первый президент Украины заявил, что Россия может заблокировать привлечение американской стороны к этому процессу.

"Но тогда вопрос: а какие основания у России? Она же не может просто сказать, что не хочет, а должна дать аргументы. Но я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе, потому что конфликт на Донбассе – это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новой встречи "Нормандской четверки". Также он добавил, что если она не состоится, то он планирует встретиться с каждым из лидеров стран отдельно.

Позже Кравчук заявил, что новую встречу "Нормандской четверки" планируют на апрель.