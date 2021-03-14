В Херсонской области был взят под стражу подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой.

Об этом в Facebook сообщил начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области. Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали убийцу 7-летней Марии Борисовой. Он попытался вскрыть себе вены.

Как сообщалось, девочку, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины, нашли мертвой в четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.