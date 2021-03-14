Вооруженные силы Украины могли взять под контроль и удерживать аэродромы и другие стратегические объекты Крыма во время оккупации полуострова Россией в 2014 году.

Об этом в интервью изданию "Крым.Реалии" сообщил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, который был в составе военной делегации в Крым, Виктор Назаров (недавно осужденный за сбитый под Луганском Ил-76).

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", - сказал Назаров.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба ВСУ Украины Михаил Куцин.

"Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. «Все, давайте команду "отставить", всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем", - пояснил он.

Сам Куцин пока не комментировал заявление Назарова касательно отмены операции.

Напомним, ранее об этой спецоперации в 2017 году рассказывал бывший начальник Генштаба, командующий ВСУ генерал Виктор Муженко. Тогда он заявил, что операцию "свернули" из-за того, что "если нет политического решения, военные такие решения не принимают".

Ранее мы писали, что Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил государственную Стратегию по деоккупации Крыма и Симферополя.