В четверг, 11 марта, аварии на японской АЭС Фукусима-1 исполнилось 10 лет. В связи с этим Чернобыльский заповедник напомнил о сотрудничестве украинских и японских специалистов, которое помогло ликвидировать последствия трагедии.

Соответствующий пост заповедник опубликовал в своем Facebook.

"Через несколько недель весь мир будет вспоминать и обсуждать последствия и опыт крупнейшей в мире техногенной катастрофы - аварии на ЧАЭС, которая стала жестким уроком для человечества и кардинально изменила подходы к ядерной энергетике 26 апреля исполняется 35 лет Чернобыльской трагедии. Но сегодня десятую годовщину еще одной катастрофы, которой тоже был присвоен высший - седьмой уровень по Международной шкале ядерных событий INES - аварии на АЭС Фукусима-1. Она произошла в результате мощного землетрясения и вызванного им цунами", - говорится в сообщении.

Хотя эти две трагедии отличаются причинами возникновения и масштабами последствий, специалисты часто сравнивают эти события. С одной стороны, они относятся к одному классу - радиоактивные изотопы вызвали масштабное загрязнение окружающей среды. С другой, несмотря на крайне негативные последствия для окружающей среды, обе катастрофы подтвердили устойчивость и силу природы, считают в заповеднике.

"Кроме того, чернобыльский опыт пригодился для японцев, которые через несколько месяцев после аварии на ФАЕС обратились к украинской стороне с соответствующей информацией. А уже через некоторое время японские и украинские ученые объединили усилия в сфере радиоэкологических исследований. В общем проект SATREPS в части радиобиологических исследований участвуют исследователи именно Чернобыльского заповедника", - добавили в пресс-службе учреждения.

Напомним, в прошлом месяце на северо-востоке Японии произошло очередное мощное подводное землетрясение, из-за чего на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2" расплескалось небольшое количество воды из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива.

Также мы писали, что премьер Японии призвал жителей не выходить из домов из-за землетрясения. В первую очередь это касается жителей тех районов, где были самые сильные толчки.