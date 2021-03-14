Правоохранители задержали в Херсонской области предполагаемого убийцу и насильника 7-летней Марии Борисовой, тело которой было найдено после четырех дней поисков.

Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушения и следы изнасилования... Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Поэтому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", - заявил правоохранитель.

Полицейским удалось установить предполагаемого преступника в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

"Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз", – добавил Клименко.

Он заявил, что когда полицейские пришли в дом злоумышленника, то поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

"Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", - сообщил Клименко.

Больше деталей задержания он пообещал раскрыть в понедельник, 15 марта.

Напомним, девочку, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины, нашли мертвой в четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.

"Страна" подробно писала о том, что известно об убийстве 7-летней Маши Борисовой под Херсоном.