Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему нельзя применять йод в качестве антисептического средства для детей до 1 года.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

"Препарат, с учетом низкой цены и уже упомянутой общеизвестности, имеется практически в каждом доме, и в этом нет ничего плохого: раствор йода вполне целесообразно применить для обработки краев раны (но не раневой поверхности!), а также небольших порезов, уколов (когда раневая поверхность практически отсутствует). Но вы должны знать, что целесообразность применения йода не распространяется на детей в возрасте до 1 года", - заявил врач.

По его словам, это связано с тем, что молекулярный йод с поверхности кожи способен частично всасываться, достигать системного кровотока и создавать концентрации, угнетающие функцию щитовидной железы. Также 5 % раствор йода достаточно часто вызывает раздражение кожи, и чем ребенок младше, тем риск возникновения раздражения выше.

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"Именно поэтому детям первого года жизни использовать 5 % раствор йода ни в каком виде нельзя, детям постарше (1–5 лет) — нежелательно, а если применять, то разводить 1:1 спиртом или водкой", - сказал Комаровский.

Также он добавил, что это же запрет распространяется и на популярный народный способ рисования, известный под названием "йодные сеточки".



"Йодные сеточки детям — нельзя. Категорически", - предостерег педиатр.

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