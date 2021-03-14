В Гааге сотрудники полиции Нидерландов избили дубинками протестующих на акции против коронавирусных ограничений. Во время этого применялись водометы.

Об этом сообщила нидерландская вещательная корпорация (NOS).

В акции приняли участие более 200 человек, что превысило допустимое число участников. Также митингующие не соблюдали дистанцию. Они выкрикивали лозунги "Свобода!" и "Нет диктатуре!".



Когда толпа не послушалась требований силовиков разойтись, против них применили водометы.

Также полицейские избивали людей дубинками. Один из таких моментов попал на видео.

Напомним, 23 января в Нидерландах для борьбы с коронавирусом ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, а нарушителям грозит штраф 95 евро. Это решение вызвало волну протестов в ряде городов страны в конце января.

В Харлеме и Роттердаме полиция применила слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.

Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.