Полиция Гааги избила протестующих. Скриншот из видео

В Гааге сотрудники полиции Нидерландов избили дубинками протестующих на акции против коронавирусных ограничений. Во время этого применялись водометы. 

Об этом сообщила нидерландская вещательная корпорация (NOS).

В акции приняли участие более 200 человек, что превысило допустимое число участников. Также митингующие не соблюдали дистанцию. Они выкрикивали лозунги "Свобода!" и "Нет диктатуре!".
 
Когда толпа не послушалась требований силовиков разойтись, против них применили водометы.  

Также полицейские избивали людей дубинками. Один из таких моментов попал на видео. 

Напомним, 23 января в Нидерландах для борьбы с коронавирусом ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, а нарушителям грозит штраф 95 евро. Это решение вызвало волну протестов в ряде городов страны в конце января

В Харлеме и Роттердаме полиция применила слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.
Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.

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