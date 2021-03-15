Украинский вопрос - вновь на повестке дня у Вашингтона.

От Киева у новой администрации Байдена - большие ожидания, которые Владимир Зеленский, с точки зрения американцев, пока не спешит оправдывать.

Из-за чего, как пишет близкая к демократам Washington Post, задерживается первый звонок Зеленскому президента Байдена, который после прихода к власти уже успел обзвонить десятки мировых лидеров.

Хотя победа Байдена на выборах для промайдановской тусовкой стала "перемогой" (дескать, он будет помогать Украине бороться с Россией), что-то пошло не так.

В Белом доме, по информации американских журналистов, ждут, когда Зеленский сделает действия, который от него требует Вашингтон - уменьшит влияние олигархов (в первую очередь Коломойского), проведет судебную реформу, которая усиливает влияние на суды со стороны Запада, оставит под контролем США антикоррупционную вертикаль включая НАБУ и САП и прочее.

"Страна" анализирует, почему на самом деле Байден не звонит Зеленскому и как дальше будут развиваться отношения США и Украины.

Просят позвонить

Изначально часть американских экспертов, которые близки к демократам и к окружению Байдена, всячески подталкивали его поскорее установить контакт с Зеленским.

Группа экспертов разработала для новой администрации стратегию "Байден и Украина".

Авторы рекомендаций - бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, главный аналитик Атлантического совета Андерс Ослунд (считается рупором так называемых "соросят" из грантовской тусовки, который получал космическую зарплату в набсовете "Укрзализныци", а когда ее сократили, то со скандалом уволился), бывший помощник госсекретаря по Европе и Евразии Дэниел Фрид и заместитель директора Атлантического совета Мелинда Харинг.

"Первым делом должно стать установление прямых отношений, отношений доверия между Байденом и Зеленским после попыток Трампа использовать отношения Соединенных Штатов с Украиной в своих политических интересах. Несмотря на действия Трампа и последующий процесс импичмента, Соединенные Штаты продолжали оказывать двухпартийную поддержку Украине, что свидетельствует о ее важных интересах в этой стране и мудрости лидеров Конгресса. Тем не менее, этот опыт оставил у команды Зеленского серьезные опасения по поводу ее отношений с Вашингтоном и своего имиджа в глазах общественности США", - говорится в документе.

Авторы считают, что для восстановления нормальных американо-украинских отношений "неизбежно потребуется время", поскольку новый административный аппарат занимает его высшее внешнеполитическое звено.

Согласно рекомендациям, госсекретарь США Энтони Блинкен уже позвонил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, и "важно, чтобы Байден, вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан вскоре связались со своими украинскими коллегами, чтобы подчеркнуть обязательство администрации тесно сотрудничать с Украиной".

"Главные цели политики США с 2014 года остаются неизменными: помочь Украине защитить свою территориальную целостность и суверенитет перед лицом агрессии Кремля, а также помочь Украине провести реформы, необходимые для того, чтобы стать нацией законов с растущим и процветающим государством. экономия. Команда Байдена обладает уникальной квалификацией для успешного достижения этих целей", - писали аналитики.

Кроме того, они напомнили, что вице-президент Байден во времена Обамы активно занимался Украиной.

"Теперь, будучи президентом, у него не будет на это времени, но он должен связаться с Зеленским, сначала по телефону. Установление взаимопонимания между президентом будет способствовать политическим отношениям на более низких уровнях и увеличит влияние США в Киеве, что окажется важным, поскольку они работают с Украиной над трудными реформами", - пишут эксперты.

По их мнению, необходимо как можно скорее назначить посла в Украине и работать с Конгрессом над увеличением военной помощи Киеву до 500 миллионов долларов в год.

"Кнут" для Зеленского

Однако сам Байден пока не спешит следовать этим советам и налаживать прямой контакт с Зеленским. И на это есть несколько причин.

Их, собственно, и назвала Washington Post в своей редакционной статье (то есть, излагающей позицию издания).

"Зеленский принял меры против одного влиятельного пророссийского олигарха, отключив телевизионные сети, которые тот контролировал. Он попытался провести важную судебную реформу через парламент. Власти возбудили уголовные дела против трех бывших должностных лиц банка, который когда-то контролировал Коломойский, и из которого якобы было похищено 5,5 миллиарда долларов. Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что "Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку" в "битве с олигархами".

Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него", - пишет Washington Post.

Американские эксперты в разговоре со "Страной" называют и иные причины отсутствия прямого контакта.

"Одна из них - Байден остерегается обвинений со стороны противников в том, что он уже став президентом пытается использовать Украину в своих целях (для экономической выгоды своей семьи и близких к Демпартии корпораций). Что он снова якобы давит на Киев, и у Трампа и республиканцев могут сказать, мол, бы были правы, когда обвиняли Байдена в коррупции в Украине. Сейчас Белый дом хочет взять Украину полностью под контроль, зачистив местные рынки от олигархов под приход транснациональных корпораций, контролируя антикоррупционные структуры. Но лично Байден при этом будет стараться держать максимальную дистанцию с Киевом, во всяком случае на публике. Помимо этого, в администрации Байдена действительно считают, что Зеленский не изо всех сил борется с коррупцией в Украине, а именно - что Коломойский по-прежнему на него влияет (Вашингтон ждет возбуждения уголовного дела против этого олигарха). Также в Белом доме недовольны зачисткой "своих" людей, таких как бывший генпрокурор Рябошапка, и попыткой снять Сытника с поста главы НАБУ. И, наконец, еще один момент - "Северный поток-2", который невыгоден Украине, но выгоден Германии. Не исключено, что Байден выберет приоритетом отношения с Берлином, а не с Киевом", - объясняет "Стране" Питер Стоун, эксперт вашингтонского аналитического Центра общественной целостности.

"Байден пока держит Украину на расстоянии, в его администрации царит некая неловкая атмосфера в отношении Киева как отголосок Украинагейта. Кроме того, в Белом доме считают, что ориентированные на Россию олигархи в Украине получили огромную власть после прихода к власти Зеленского. Так что есть мнение, что когда разговор с Зеленским состоится, Байден должен будет применить жесткость, так называемую tough love (жесткая любовь, - Ред.)", - говорит "Стране" Наташа Бертранд, корреспондент Politico в Белом доме.

"От Украины пахнет "Бурисмой"

Украинский политолог Кость Бондаренко также полагает, что Байден будет пытаться всячески дистанцироваться от Украины - по собственным мотивам.

"С точки зрения Байдена Украина весьма токсична. По меткому выражению одного политолога, от Украины пахнет "Бурисмой". Помня то, какую роль сыграл скандал вокруг "Бурисмы", можно предположить, что окружение Байдена советует ему не особо привлекать внимание общественности к Украине - по крайней мере, сейчас. Вообще будет нужен некий серьезный повод, чтобы показать естественность и крайнюю необходимость звонка Байдена. С другой стороны через статьи вроде той, что вышла в Washington Post, озвучивается определенная политическая позиция Демпартии - в данном случае по Коломойскому. Но между строк звучат и призывы к борьбе с олигархами как группой влияния, и намеки на необходимость вернуть во власть "соросят". То есть, скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями наступления глобальных структур на Украину, а статья в Washington Post только предваряет этот процесс", - говорит нам Бондаренко.

След "Бурисмы" в нынешнем молчании Вашингтона видит и политолог Вадим Карасев.

"Это месть в назидание за все эти дела и пленки, которые чуть не сорвали победу Байдена и чуть не привели к победе Трампа. А мы знаем, какие ставки и какое рубилово было на президентских выборах в США. И это месть не Зеленскому лично (который не завел дело по "Бурисме"), а украинской элите - прежде всего олигархам, Коломойскому, который олицетворяет старую постсоветскую элиту и которому даже на зачли защиту от "Русской весны". От Зеленского требуется, чтобы он с этой элитой покончил раз и навсегда. Вот такая сделка ему предлагается - звонок и хорошие отношения взамен на полную зачистку одних олигархов (Коломойского) и удаление из политики тех олигархов, которые не настолько токсичны для Америки, но являются представителями того политического класса, который в целом токсичен для политики Демпартии США в мире", - говорит Карасев.

Так Зеленский оказался перед дилеммой. Ведь если пойдет на выполнение условий американцев, то окончательно потеряет рычаги влияния даже на внутреннюю политику, передав их западных структурам.

"Для того, чтобы не возникало таких ситуаций, нужно быть тем единственным, с которым можно иметь дело. Это ведь касается не только автократов Эрдогана, Путина, Си Цзиньпина. Зеленскому надо делать все, чтобы не ему ставили такие условия - "выполни, а потом позвоню", а чтобы у Америки не было выбора, как иметь дело только с Зеленским. Для этого надо постепенно зачистить тех, кто претендует на роль главного посредника, или главного переговорщика. Это Порошенко, Яценюк и другие "представители Байдена" в Украине, которые подумывают о возвращении на высокие политические позиции. Нужно сделать их для Байдена невлиятельными, неинтересными, "зашкваренными". И тогда с более сильных внутренних политических позиций можно будет уже участвовать с сделке с Байденом. А сейчас таких внутренних политических позиций у Зеленского нет. Он слишком поздно начал пытаться стать "главным по стране". Не просто главой государства по полномочиям, а главным по влиянию", - говорит Карасев.

"Шантаж Зеленского"

Политолог Руслан Бортник отсутствии звонка из США также усматривает элемент шантажа Зеленского со стороны администрации Байдена.

"Звонка нет - что, безусловно, вызывает вопросы доверия между Офисом президента Украины и Белым домом. В то же время из США поступают разного рода неформальные сигналы по Дубинскому, по Коломойскому, по реформе судебной системы, по Национальному банку. Хотя они напрямую не направлены к Офису президента, но часто носят публичный характер, характер теста: "А что вы, мистер Зеленский, будете делать?" В то же время отсутствие прямой коммуникации является инструментом давления и еще больше похоже на шантаж со стороны американской администрации", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По его мнению, складывается впечатление, что США требуют от Зеленского определенных действий, взамен на которые только может быть восстановлен публичный и персональный диалог между Байденом и Зеленский.

"Этот диалог нужен Зеленскому, чтобы доказывать украинским политическим элитам, что он сохраняет поддержку США, без которой удержать внутреннюю политическую стабильность будет сложно. Где-то так трактуют эти сигналы и украинские органы власти. Мы видим то, что происходит по санкциям, по Донбассу, ужесточение политической риторики, по Дубинскому, Коломойскому. Очевидно, все это, с точки зрения Зеленского, должно понравиться США и является маркером готовности идти на сотрудничество", - полагает Бортник.

И все же Зеленский для администрации демократов, говорит политолог, является "чужим парнем", который победил "своего парня" Порошенко в 2019 году и который опирается на украинских олигархов. Поэтому дружбы с Вашингтоном ему будет сложно добиться. И вот эта зависимость от олигархов, тест на готовность следовать американской политике - такой публичный и заочный экзамен проходит Зеленский. И пока он его не сдаст, ему не подарят персональную коммуникацию", - считает Бортник.

Телеграмм-канал "Политика страны" также проанализировал статью американской газеты.

"Если коротко – в Белом доме ждут, когда Зеленский начнет борьбу с олигархами (особенно с Коломойским), судебную реформу (читай – передаст суды под контроль Запада), оставит в покое НАБУ (читай прекратит попытки сместить Сытника), вернет независимость НБУ (читай – вернет его под полный контроль Запада) и т.д.

Об этих условиях американцев "Страна" уже не раз писала, но впервые они были озвучены четко и в одном месте с привязкой к звонку Байдена.

На первый взгляд претензии американцев к Зеленскому вызывают удивление. В последние недели Зе только то и делает, что изображает борьбу с олигархами, поддержал санкции против Коломойского, внес закон о судебной реформе и вообще всячески клянется в верности Вашингтону.

Но на самом деле это не совсем то, что хотят американцы. А точнее – совсем не то.

Например, когда в Белом доме говорят о борьбе с олигархами они понимают под этим устранение их с наиболее интересных рынков (энергетика, поставки газа, добыча полезных ископаемых), чтоб расчистить место для захода транснациональных корпораций. А Зеленский "борьбу с олигархами" понимает как их приручение – чтоб те не вели свою отдельную политическую игру, а шли в фарватере Банковой вместе со своими телеканалами.

Зеленский не хочет отдавать Западу контроль над судами (а потому и внес законопроект о судебной реформе в том виде, который американцев не устраивает) и не хочет, чтоб Запад и дальше безраздельно контролировать антикоррупционные структуры. Поэтому и возникает время от времени тема с отставкой главы НАБУ Сытника, а также предпринимаются попытки назначить на главу САП человека лояльного Банковой. То же самое и по НБУ, и по другим вопросам.

Поэтому фраза Зеленского о том, что он не нуждается в какой-то дополнительной мотивации от "партнеров", которая прозвучала в его последнем выступлении, сказана не случайно. Он предлагает американцам согласится с тем, что он полностью лоялен им во внешней политике и по всем вопросам, связанным с Россией, но внутри страны он сам будет решать вопросы.

Но, как видим, у Вашингтона такая постановка вопроса понимания не вызывает".