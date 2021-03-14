Житель Винницы снял квартиру на сутки и "продал" ее матери-одиночке за 430 тысяч гривен. Правоохранителям удалось задержать мошенника, ему сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Так, снимая квартиру посуточно, человек сообщал потенциальным покупателям, что квартира принадлежит ему, однако находится под арестом за задолженность по коммунальным услугам и подлежит взысканию в ходе исполнительного производства, в связи с чем готов решить вопрос продажи квартиры за полцены", - говорится в сообщении.

Мужчина организовывал встречу с сообщником, который играл роль государственного исполнителя, у которого на исполнении находится производство о продаже этой квартиры. Таким образом мошенникам удалось обмануть мать-одиночку, которая хотела приобрести квартиру на проспекте Героев Сталинграда и передала злоумышленникам более 430 тысяч гривен.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлена ​​личность подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец Винницкой области, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", - добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавно винницкие правоохранители разоблачили преступную группировку, которая присваивала миллионы бюджетных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц и направляла их на финансирование криминалитета.

Ранее мы писали о том, как в Виннице сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, который угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей.