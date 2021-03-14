Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как он понял, что заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил во время интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко".

"Один из симптомов был у меня - я спал целый день. А еще мне привезли деревенскую колбасу, а я очень не люблю, когда она сильно воняет чесноком, и сказал жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". На что она ответила: "Как не воняет - в доме нечем дышать!". Я побежал к холодильнику и засунул в горчицу нос - не пахнет..И тут я понял, что коронавирус пришел ко мне", - поделился он.

Кроме того, Комаровский рассказал, что постковидный синдром существует, а таблеток, которые восстанавливают организм нет.

"На восстановление нужны месяцы. Необходимы дозированные физнагрузки, свежий воздух, но самое главное - отсутствие нагнетания", - заключил он.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как избавиться от навязчивого кашля после коронавируса.

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