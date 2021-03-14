В Центре общественного здоровья напомнили о важности прививок от разных опасных болезней, в том числе от полиомиелита.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Около 5% больных умирают от полиомиелита. В основном — из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, становящиеся причиной инвалидности", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди осложнений болезни - пневмония, миокардит, тяжелые желудочно кишечные расстройства с кровотечением, прорывом, язвами, кишечная непроходимость.

"Помните, что более уязвимые к болезни дети и своевременная вакцинация-единственный надежный способ предотвратить заболевание. Шести доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни", - сказали в ЦОЗ.

Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

1 прививка-2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));

2 прививки-4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));

3 прививки-6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ));

4 прививки-18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ));

5 прививки-6 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ));

6 прививки - 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)).

Отмечается, что распространение вируса прекратится, если в стране будет вакцинировано более 95% людей. За 2020 год только 83% детей в Украине первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил 81,7%, почти так же — 81,8% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

"Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Вакцинация - единственный надежный способ предотвратить недуг", - говорится в сообщении.

Напомним, в США уже более 100 миллионов человек получили прививки от коронавируса.

Также мы писали, что в МОЗ опубликовали инструкцию, как украинцам записаться на прививку от коронавируса.