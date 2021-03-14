Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата и обесточил часть поселка Томашполь Винницкой области.

Об этом в воскресенье, 14 марта, информирует пресс-служба Нацполиции.

"В ходе проведения специальной операции полицейские задержали винничанина, который на праздновании дня рождения вместо фейерверков совершил вверх более 20 выстрелов из автомата и пытался скрыться от полиции на автомобиле", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, однако действия задержанного привели к повреждению электрического кабеля. Правоохранители уже поместили мужчину в изолятор временного содержания.

Напомним, вечером в субботу, 13 марта, в Томашполе ввели в действие полицейскую операцию "Сирена", чтобы найти и задержать правонарушителя.

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