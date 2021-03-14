В Центре общественного здоровья рассказали, как улучшить свою осанку при сидячем образе жизни, особенно во время пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Из-за пандемии COVID-19 многие из нас вынуждены оставаться дома и гораздо больше времени проводить в сидячем положении. Нередко трудно поддерживать нормальный уровень физической активности даже тем людям, которые привыкли ходить в спортзал. Такой образ жизни очень часто становится причиной искривления позвоночника и сутулости. Удерживать правильную осанку очень важно, иначе может возникать напряжение мышц и головная боль, связанная с напряжением глаз, боль в спине и тому подобное", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать этого медики предлагают выполнять простое упражнение, которое поможет улучшить осанку - упражнение на раскрытие грудной клетки или "открывалка".

Как выполнять упражнение?

отведите руки за спину, сложите пальцы в замок. вытяните руки назад и вверх, грудь вперед. задержитесь в этом положении в течение 20-30 секунд (или более).

Данное упражнение можно выполнять сидя.

"Важно избегать длительного положения сидя. Каким бы удобным и эргономичным ни было ваше рабочее кресло или домашний диван, делайте перерывы как можно чаще и двигайтесь.

Любая физическая активность дома или в офисе — лучше, чем не делать ничего. Даже короткие 2-минутные активные перерывы помогут вам снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение и работу мускулатуры", - говорится в сообщении.

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