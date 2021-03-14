Ежегодно от пассивного курения умирает около 1,2 млн человек в мире и около 13 тыс. в Украине.

Об этом напомнили в Центре общественного здоровья.

"В сигаретном дыме содержится почти 7 000 химических соединений, 250 из которых - токсичны, а 69 могут вызвать онкологические заболевания. Табачный дым влияет практически на все системы и органы человека и особенно опасен для организма детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Доказано, что безопасной дозы табачного дыма не существует. Любая доза, попадающая в организм в процессе курения или вдыхания вторичного табачного дыма может стать критическим и спровоцировать развитие болезней дыхательных путей, сердца, онкологических и многие другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают медики, пассивное курение электронных сигарет и систем нагревания табака также представляет риски для здоровья. Хотя исследований по этой теми хватает, однако имеющиеся данные свидетельствуют, что лучше воздерживаться от вдыхания паров и аэрозолей, выделяемых при курении этих устройств.

При этом довольно часто люди становятся пассивными курильщикам против своей воли, подвергаясь воздействию вторичного табачного дыма дома, на рабочем месте и/ или в общественных местах.

Для того, чтобы защитить людей от пассивного курения, вводят различные ограничения и запреты на курение в ряде мест. Такие запреты также стимулируют курильщиков отказываться от курения, а тех, кто не курит, воздерживаться от того, чтобы начать.

В Украине запрещено курить табачные изделия, а также электронные сигареты и кальяны в ряде общественных мест:

в лифтах и таксофонах, подъездах жилых домов;

на детских площадках;

в подземных переходах;

на остановках маршрутных транспортных средств;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений.

Однако, несмотря на запреты, процент тех, кто подвергается табачному дыму в заведениях общепита и других общественных местах достаточно высок. Это связано как с ненадлежащим контролем за соблюдением действующего законодательства, так и с недостаточным уровнем сознания курильщиков.

"Более 80% взрослых (15+ лет) поддерживают полный запрет на курение в закрытых помещениях на рабочем месте и в общественных местах, более 65% из них - курильщики. Помните, полный отказ от курения - лучшее, что можно сделать для собственного здоровья. Каждый час, день, месяц и год без сигарет - шаг к улучшению здоровья", - сказали в ЦОЗ.

Напомним, ранее ученые заявили, что курение электронных сигарет увеличивает риск Covid-19 среди подростков.

Также мы писали, что курение увеличивает риск заражения коронавирусом и ухудшает течение заболевания Covid-19.