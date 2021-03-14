Заболевания почек могут существенно ухудшить качество жизни человека, и поэтому важно диагностировать их у себя как можно раньше и придерживаться рекомендаций медиков.

Об этом в четверг, 11 марта, информирует Центр общественного здоровья.

"Почки - фильтры нашего организма. Основная их задача - выводить из крови токсины и лишнюю жидкость. Почки также помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс, контролировать артериальное давление, производить эритроциты и поддерживать прочность костей. Заболевания почек - "тихие убийцы", которые могут значительно повлиять на качество вашей жизни", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, хроническая болезнь почек приводит к том, что они постепенно и необратимо перестают очищать кровь от токсинов, выводить лишнюю жидкость из организма и поддерживать гормональный баланс.

"Обычно болезнь прогрессирует незаметно, часто нарушая большую часть функций почек, прежде чем симптомы проявляются. Выявить проблемы можно благодаря лабораторным исследованиям крови и мочи. 10% населения во всем мире живут с хронической болезнью почек, и более 2 миллионов людей во всем мире получают лечение диализом или с помощью трансплантации", - добавили в ЦОЗ.

Также ведомство дало восемь советов, прислушиваясь к которым человек сможет уберечь себя от болезней почек.

Будьте физически активными. Это может помочь поддерживать нормальную массу тела, снизить артериальное давление и риск хронической болезни почек.





Питайтесь правильно. Это может помочь поддерживать нормальную массу тела, снизить кровяное давление, предотвратить диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие состояния, связанные с хронической болезнью почек. Также уменьшите потребление соли.





Проверяйте и контролируйте уровень сахара в крови. Приблизительно у половины людей, страдающих диабетом, развивается поражение почек, это можно предотвратить, если болезнь должным образом контролировать.





Проверяйте и контролируйте свое артериальное давление. Высокое давление может нанести вред почкам. Особенно, если оно связано с другими факторами, такими как как диабет, высокий уровень холестерина или сердечно-сосудистые заболевания.





Пейте достаточное количество воды. Поддерживайте здоровый баланс жидкости, это поможет выводить токсины из почек и снижает вероятность образования камней.





Не курите. Курение замедляет приток крови к почкам, а это может снизить их способность нормально функционировать. Курение также увеличивает риск рака почек на 50%.





Принимайте лекарства только по назначению врача. Неконтролируемый прием лекарств может нанести вред почкам, не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь к врачу.





Проверьте функцию почек, если у вас есть один или несколько факторов риска, такие как диабет, гипертония, ожирение были случаи болезни почек в семье.

"Сохраняя почки здоровыми, ваше тело будет правильно фильтровать и выводить токсины и вырабатывать гормоны, которые помогут вашему организму нормально функционировать", - говорится в сообщении.

Также ЦОЗ обнародовало инфографику, в которой кратко приведены советы по поддержанию здоровья почек.

Напомним, ранее в ведомстве рассказали, чем опасно чрезмерное потребление соли.

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