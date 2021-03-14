Сотрудник полиции в Париже открыл огонь и застрелил мужчину, который угрожал холодным оружием.

Об этом сообщили в префектуре полиции французской столицы в Твиттере.

Инцидент случился утром в воскресенье, 14 марта. Велопатруль полиции отреагировал на бытовой конфликт в одном из домов. К полицейскому, который остался на улице, подошел неизвестный с ножом. В результате развития ситуации полицейский применил штатное огнестрельное оружие и застрелил нападавшего.

Сейчас продолжается расследование инцидента. На данном этапе в полиции не называют возможные религиозные мотивы или террористические намерения в действиях нападавшего.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове патрульный застрелился сразу после построения.

Также сообщалось, что на месте гибели Джорджа Флойда застрелили мужчину.