В Париже полицейский пристрелил человека, который подошел к нему с ножом
Сотрудник полиции в Париже открыл огонь и застрелил мужчину, который угрожал холодным оружием.
Об этом сообщили в префектуре полиции французской столицы в Твиттере.
Инцидент случился утром в воскресенье, 14 марта. Велопатруль полиции отреагировал на бытовой конфликт в одном из домов. К полицейскому, который остался на улице, подошел неизвестный с ножом. В результате развития ситуации полицейский применил штатное огнестрельное оружие и застрелил нападавшего.
Сейчас продолжается расследование инцидента. На данном этапе в полиции не называют возможные религиозные мотивы или террористические намерения в действиях нападавшего.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове патрульный застрелился сразу после построения.
Также сообщалось, что на месте гибели Джорджа Флойда застрелили мужчину.