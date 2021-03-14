Народные депутаты из фракции "Слуга народа", входящие в так называемую "группу Коломойского", больше не получают зарплату в конвертах.

Об этом "Стране" сообщили источники во фракции.

По их словам, решение о лишении нардепов, приближенных к олигарху Игорю Коломойскому, зарплат в конвертах, принято на уровне высшего руководства страны. Вернуть "право на конверт" депутаты смогут только в том случае, если на деле докажут верность линии партии и президента, дисциплинированно голосуя за необходимые законопроекты.

Также источники "Страны" на энергорынке сообщили, что новые руководители компании "Центрэнерго", где недавно уволили людей Коломойского, начали изучать финансовые отчеты за прошлый год, которые свидетельствуют не о прибыли в 50 миллионов гривен, а об убытках.

"Задача поставлена передать в НАБУ материалы, внести в реестр уголовные производства, предъявить обвинения должностным лицам. Через их свидетельские показания выйти на Коломойского и близкого к нему экс-нардепа Геллера. После чего либо предъявить им подозрения, либо подвесить их на крючок, сделав олигарха и его группу еще более послушными", - комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, о зарплатах в конвертах для депутатов фракции "Слуга народа" "Страна" писала еще осенью 2019 года. Исключенный из фракции нардеп Гео Лерос позже подтвердил эту информацию. На данный момент сумма этих выплат составляет около 15 тысяч долларов.

Также "Страна" разбиралась, что сейчас происходит в "Центрэнерго" и останется ли Коломойский без дешевой электроэнергии.