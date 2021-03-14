В Центре общественного здоровья напомнили украинцам о вреде алкоголя и дали несколько советов, как избавиться от опасной привычки.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Исследования доказывают — любой уровень потребления алкоголя, независимо от количества, ведет к потере здоровья. Есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше становится риск рака.

К тому же алкоголь опасен не только для того, кто его употребляет, но и для людей вокруг, потому что часто вызывает неадекватное поведение, агрессивность, потерю координации движений и тому подобное", - говорится в сообщении.

Однако, если отказаться от спиртного сложно, то медики предлагают воспользоваться несколькими простыми советами, которые помогут снизить уровень употребления алкоголя или вообще отказаться от него:

Сделайте перерыв от употребления алкоголя. Воздержитесь от употребления алкоголя на неделю или месяц и проследите, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Такой перерыв может стать хорошим способом начать меньше пить. Избегайте "триггеров". Проанализируйте, что вызывает у вас желание пить. Если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа. Освободите свое жилье от алкогольных напитков. Держите в доме меньше алкоголя или вообще его не покупайте. Доказано, что чем больше алкоголя мы покупаем, тем больше вероятность, что мы выпьем его раньше, чем намеревались. Боритесь со стрессом здорово. Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите здоровые способы, например, прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация или другие техники расслабления. Употребляйте безалкогольные или слабоалкогольные напитки. Напитки с низким содержанием алкоголя и без него-хорошая альтернатива. Они имеют одинаковый или подобный вкус, но менее опасны. К тому же ассортимент такой продукции очень разнообразен.

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