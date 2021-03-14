Руководство Китайской Народной Республики приняло решение упростить правила въезда иностранцев в страну. Изменения коснутся только тех людей, которые привились одной из китайских вакцин от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного МИД Китая в Гонконге в пятницу, 12 марта.

Смягчение правил въезда распространится на тех, кто получил две дозы препарата от коронавируса, произведенного в Китае, или одну дозу, но не позднее, чем за 14 дней до подачи заявления на въезд. При этом при себе иностранцам необходимо иметь сертификат о вакцинации. В то же время, предоставлять отрицательный тест на коронавирусную болезнь на въезде в КНР таким людям не нужно.

Также Китай расширил список претендентов на визы по гуманитарным обстоятельствам. В частности, иностранные члены семей китайских граждан КНР и постоянных резидентов теперь могут подать заявление на воссоединение с семьей и уход за родственниками.

Напомним, на данный момент известно о трех китайских вакцинах - Convidecia (производства компании CanSino Biologics), Vero (Sinopharm) и CoronaVac (Sinovac Biotech). Украина заключила договор на поставки доз последнего препарата.

На данный момент в Украине вакцинируют индийским препаратом CoviShield, созданным по лицензии британской компании AstraZeneca. О том, почему в страну еще не поступили другие препараты - читайте в нашем материале.