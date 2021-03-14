В Исландии зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,5 в 27 км к юго-западу от Рейкьявика.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

По информации оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 16:15 по Киеву в воскресенье землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

При этом в Геологической службе США оценили магнитуду землетрясения в 5,3 балла. Американские сейсмологи также сообщили о предшествующем подземном толчке магнитудой 4,5 примерно в 8 - 9 км южнее столицы Исландии.

Напомним, сегодня сообщалось, что у берегов Кубани произошло сильное землетрясение.

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