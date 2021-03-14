На выходных сеть АЗС Glusco, работу которой накануне заблокировала СБУ, частично возобновила продажу автотоплива. Правда, в реализации есть только автомобильный газ, его можно приобрести на 88 из 105 автозаправочных станций компании. Бензин и дизель не продаются.

Glusco входит в десятку крупнейших топливных сетей в Украине (находится на 9 месте). Поэтому в теории блокировка ее заправок может внести дисбаланс в работу всего рынка нефтепродуктов.

Тем более, что "фактор Glusco" - не единственный. Правительство и АМКУ начали активно "работать" с заправщиками по вопросу снижения цен. В профильной среде уже шутят, что по бензину Кабмин готовит такой же сценарий, как и по газу для населения, дескать, в один прекрасный день просто прикажут всем продавать "по 6,99".

Также в правительстве обещают зачистку рынка нефтепродуктов от нелегалов. Впрочем, эффект всех этих действий может оказаться обратным - цены на только не снизятся, но и могут даже еще больше вырасти. Плюс - не исключен дефицит топлива.

"Страна" разбиралась, что происходит на рынке нефтепродуктов, и какими могут оказаться итоги его "зачистки".

"Бодяга" или российский след

Напомним: 11 марта на заправках сети Glusco по всей стране начались обыски. Силовики изымали документы и технику, пломбировали колонки АСЗ, дошло даже до применения силовых методов. В операции участвовали СБУ и Государственная налоговая служба.

Эти события тут же связали с атакой властей на одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука, с которым связывают Glusco (сама компания и Медведчук эту связь отрицают).

Спецоперация стартовала по решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых еще в январе 2019 года.

Расследование идет в рамках расследования незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Правоохранителям и налоговой службе разрешили провести обыски и изъять документы у ООО "Глуско Ритейл" с целью выявления и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина" и нескольких подконтрольных ей структур ("ТРАНСНАФТА ОЙЛ", "Агентство Трайтон Сервис Украина" и другие).

Силовики искали документы по таможенному оформлению нефтепродуктов, сертификаты происхождения товара, договоры, а также - "черную бухгалтерию" и доказательства "российского" происхождения топлива.

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет и тем самым нанесли ущерб в крупных размерах", — говорится в сообщении силовиков.

Glusco вменяют уклонение от налогов на сумму прядка 240 млн гривен.

То есть, заявления прозвучали достаточно громкие.

Но, по итогу, материалы дела "подвязали" к расследованию по компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани". К последней, как заявили в Glusco, они не имеют никакого отношения.

По данным You Control, "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" (или АЭС Компани) - это ООО с уставным капиталом в 100 тысяч гривен. Компания специализируется на производстве продуктов нефтепереработки и базируется в Харькове. Учредитель и уполномоченное лицо — Ярослав Вдовенко.

Помимо нефтепродуктов последний интересуется еще и хоккеем - с 2017 года является спонсором клуба "Металлист", а сенью прошлого года стал гендиректором ООО "Металлист 1925".

"АЭС Компани" связывают также с НПЗ в Мерефе Харьковской области. Последний считается одним из крупнейших поставщиков "непонятного" топлива на отечественные АЗС. И по нему уже идут расследования.

При этом, как отметил глава агентства А-95 Сергей Куюн, завод, как и сети, которые он снабжает, продолжают работать, а Glusco - заблокировали.

"Техас должны грабить техасцы", — иронизирует Куюн.

"И это все, что удалось нарыть? "В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет тем самым нанесли ущерб в крупных размерах", — говорится в сообщении силовиков. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Если это все, то юридических перспектив никаких. Еще до революции, да и во все времена российские компании были самими дисциплинированными на нашем рынке, так как у себя в России прошли эту школу раньше, и поняли, что играться с государством нельзя. Да и после покупки "Протоном" (сети Glusco - Ред.) ничего не изменилось: покупать сетку за десятки миллионов, брать под это кредит в европейских банках, чтобы бодяжить или контрабасить бензин? Ну и надо быть идиотом, чтобы не понимать свое нахождение под увеличительным стеклом. Про "Глуско" можно услышать много, про "Роснефть" (ранее эта сеть принадлежала российской компании - Ред.), Медведчука и прочее, но не про бодягу, которую им вменяют. Видимо, другого формального повода не нашлось. В отличие от "Прикарпатзападтранса", где есть серьезные вопросы по его переходу в частные руки, здесь прицепиться особо не к чему. Это всегда был частный бизнес. Так что юридический вектор я считаю абсолютно бесперспективный.

Цель очевидна – закрыть этот бизнес. Первый удар прицельный, мощный, но не смертельный. Кейс интересный, до этого столь масштабные проблемы с тотальной блокировкой были только у БРСМ в 2017 году, которые также быстро рассосались, как и начались. Но там был чистый бизнес, а здесь политика, посмотрим.

А вообще было бы хорошо, чтобы гвардия, которая задействована в 40 санкционированных обысках в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления направилась по реальным адресам деловой удачи – местам расположения мини-НПЗ или нефтебазам, куда идут октаноповышающие "растворители", да и по АЗС, в топливе которых шкалит сера, бензол и ароматика", - написал Сергей Куюн на своей странице в "Фейсбук".

Цены ускоряются

Как бы то ни был, сеть Glusco входит в десятку крупнейший в стране.

"105 АЗС, 7 нефтебаз, оборот - порядка 0,5 млрд гривен. Понятно, что такой "минус" по таким объемам просто так для рынка не пройдет", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Разборки могут не лучшим образом отразится на рынке нефтепродуктов. Тем более, что он сейчас и так живет на "повышательных" тенденциях - цены растут и для дополнительных наценок сгодится любой фактор, в том числе, "выключение" части АЗС.

По данным А-95, только за последнюю неделю (с 5 по 12 марта) бензин и дизель в рознице подорожали на 10-50 копеек за литр.

В частности, в сети SOCAR бензин подорожали на 50 копеек (до 31,48 гривен), дизель осталось на прежнем уровне —29,98 гривен.

В сети KLO бензин подорожал на 20 копеек, дизель на 10 копеек. Сети AMIC, BVS, SUNOIL, "Овис" подняли цены в пределах 10-50 копеек.

При этом как раз в сети Glusco все виды топлива на прошлой неделе, наоборот, подешевели на 18 копеек.

Всего же за последние 4 месяца ценники на топливо на наших АЗС выросли, по данным А-95, на 18%, тогда как нефть за это же время - на 81%, а цены на нефтепродукты в Европе - на 76%.

По данным Куюна, остается значительный потенциал для дальнейшего роста топлива на украинских АЗС: для бензина — около 1,70 гривен, для дизеля — 1,25 гривен на литр.

Между тем, цены на бензин уже обсуждали на недавнем Кабмине. И, как утверждают в правительстве, кроме объективных факторов, обнаружили сговор.

С представителями сетей уже "ведут беседы", требуя от них снижения цены (хотя на АЗС, наоборот, говорят, что цены нужно повышать потому что растет стоимость нефти на мировом рынке).

Среди самих заправщиков муссируются слухи, что, дескать, правительство хочет поступить с ними, как с газовиками - установить всем единую цену - "по 6,99" (имеется в виду цена на газ для населения как пример).



Это, конечно же, шутка. Но доля правды в ней все же есть. В Кабмине, как стало известно "Стране" из своих источников, действительно обсуждают некий вариант "максимальных" цен на бензин и дизель, выше которых их поднимать запретят. Или, как минимум, будут засылать на АЗС-нарушители контролеров, а чем по итогу все может закончиться, можно было наблюдать на примере Glusco.

Эксперты не исключают, что некоторые сети, если их цена будет "слишком высокой", могут попросту на время остановить продажи, что чревато дефицитом бензина и дизеля.

Будет ли зачистка нелегалов и что она даст

Еще одно направление, по которому сейчас делает упор Кабмин - нелегальные АЗС. Напомним: в прошлом году их уже зачищали, но вскоре они полностью возобновили работу. Теперь, как отметил Денис Шмыгаль, "чистить" будут идти не централизовано, а локально - процесс должны контролировать местные власти.

Впрочем, как считает Сергей Куюн, чиновники не оттуда начали наводить порядок. Он назвал несколько шагов, которые бы позволили заблокировать серый рынок.

"Необходимо заканчивать с мини-НПЗ. Эти заводики в целом работают легально, перерабатывают газоконденсат, а выпускают (на бумаге) такие нужные для народного хозяйства сольвенты, растворители, абсорбенты и прочие лигроиново-газойлевые фракции. Разумеется, без акциза. Но на деле это самые обычные бензины и дизтопливо, которые едут прямиком на заправки. Это обычный подлог, а, значит, криминал. Недавно это во всей красе задокументировали налоговики Кропивницкого, накрыв завод Кировоградской нефтяной компании. Все налоговики в регионах знают "подшефные" мини-НПЗ. Напоминаю адреса деловой удачи: Полтавская область – Гадяч, Сагайдак, Полтава. Харьковская – Мерефа, Васищево, Богодухов, Сонцедаровка, Люботин. Днепропетровская – Кривой Рог, Новомосковск, Каменское. Тема жирная, поэтому и работают эти "свечные" заводики долго и счастливо под пристальным контролем СБУ-шников, полиции и прокуроров.

Срочно необходимо закрыть импорт растворителей для "лакокрасочной промышленности", под видом которых потекли в страну из России и Беларуси смеси октаноповыщающих компонентов (МТБЭ, метанол и т.д.). Все они по отдельности облагаются акцизом, а в смеси как растворитель – нет. Чистая схема. Для начала можно создать проблемы на уровне таможни, за это время принять решения на уровне Кабмина.

НДС. В офисе крупных налогоплательщиков есть все цифры НДС, которые платит каждая сетка АЗС в месяц. Транспарентные игроки типа ОККО, Shell, WOG, AMIC и ряд других дают четкое понимание того, сколько литров продает АЗС и сколько платит с литра налогов. Это понимание необходимо экстраполировать на других игроков и спросить по всей строгости закона. По имеющимся данным, по основным сетям-дискаунтерам «нормативы» выходят меньше более чем в 10 раз. Премьер-министру и министру-финансов было бы интересно глянуть на подобный анализ.

Параллельно необходимо заниматься контролем качества на АЗС. Провести анализ выданных лицензий на работу АЗС, многим объектам «диагноз» можно поставить даже визуально. Ну и контроль кассовой дисциплины и наличности, борьба с налоговыми скрутками, ямами и т.д.

Приз на кону немалый: уверенное движение хотя бы по трем названным векторам позволит достаточно быстро обесточить нелегальный рынок нефтепродуктов и добавить в госбюджет около 20 млрд грн акциза, НДС и налога на прибыль в год", — считает Куюн.

К слову, в феврале этого года в Украину было импортировано 9,2 тысяч тонн безакцизных растворителей для лакокрасочной промышленности (смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов), что на 15% больше, чем в январе.

Одним из крупнейших импортеров стала компания из Харькова "Пром Хим". А потребителем этой продукции является та самая "Альтернатив Енерджи Сорсес Компани", эксплуатирующая мини-НПЗ в Мерефе.

Впрочем, тут стоит добавить, что зачистка нелегального рынка, по крайней мере, на первом этапе, может дать не тот эффект, что ожидают чиновники - цены на АЗС не только не снизятся, но и, наоборот, взлетят, так как у "официалов" пропадет нужда конкурировать ценой с "серыми" продавцами.