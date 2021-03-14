На 69-м году жизни скончался заслуженный экономист Украины, ученый Мирослав Васильевич Питцик, который руководил Ассоциацией городов Украины более 20 лет.

Об этом в воскресенье, 14 марта, информирует пресс-служба Львовского городского совета.

"Невосполнимая утрата для родных и для каждого из нас. Мирослав Васильевич большую часть своей жизни посвятил развитию и формированию местного самоуправления. Он знал и чувствовал потребности каждой громады. Будет очень не хватать его мудрой и разумной позиции. Скорбим и соболезнуем", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Мирослав Васильевич Питцик был в руководстве Ассоциации городов Украины с 1995 года (1995-2017 годы - исполнительный директор АГУ). Заслуженный экономист Украины, автор более 50 научных работ, соавтор ряда законопроектов.

Напомним, недавно умерла жена бывшего спикера Верховной Рады Украины Александра Мороза.

Также мы писали о смерти известного украинского политолога Николая Михальченко.