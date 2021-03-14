Полиция Херсонской области устанавливает лицо, которое причастно к убийство 7-летней Марии Борисовой.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что во время визуального осмотра полиция установила, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

Уголовное бело, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.

"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные меры для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, девочку, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины, нашли мертвой в четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.

"Страна" подробно писала о том, что известно об убийстве 7-летней Маши Борисовой под Херсоном.