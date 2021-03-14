В понедельник, 15 марта, в Украине ожидается дождливая погода, поскольку страну накроет атмосферный фронт.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В западных, северных, а также в Винницкой области ожидаются осадки. Это будут преимущественно дожди, но из-за похолодания на западной части может падать мокрый снег. Карта", - говорится в сообщении.

Остальная часть территории, утверждает Диденко, будет преимущественно под воздействием антициклона, поэтому осадков там не предвидится.

"Кто хочет теплее – тому завтра хорошо будет в южной части, а в Центральной и на Востоке днем от 7 до 13 градусов. На северных областях ожидается +4+4 градусов. А вот на Западной похолодает до +2+5 градусов, только на Закарпатье +6+8 градусов", - добавила она.

В Киеве синоптик прогнозирует атмосферный фронт, который вызовет влагу и облачность. Столбик термометра покажет +5 градусов днем.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют дождем.

Также синоптик рассказала, откуда в середине марта пришел в Украину снег.