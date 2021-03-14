В Центре общественного здоровья рассказали об основных симптомах ОРВИ, которые могут сигнализировать о необходимости тестирования на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Легкими считаются такие симптомы:

температура до 38 ° С;

кашель;

недомогание;

насморк;

боль в горле;

уровень насыщения крови кислородом SpO2 ≥ 95%.

Также предлагается пройти онлайн-тест на уточнение имеющихся или вероятных симптомов по ссылке https://covid19.infermedica.com/uk/#0-99990.

"Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней. Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при появлении таких симптомов рекомендуется позвонить семейному врачу, и не пытаться искать на ОЛХ вакцину или в Youtube "как вылечить коронавирус".

"Главное - не паниковать и четко следовать инструкциям семейного врача. Консультацию врача также можно получить на горячей линии Минздрава по телефону 0 800 60 20 19", - написали в ЦОЗ.

Напомним, ранее в МОЗ сообщили, сколько украинцев заболели ОРВИ и Covid-19 за первую неделю марта .

Также мы писали, что в Украине с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело 7,5% населения.