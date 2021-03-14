Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко, который еще 1 марта называл поставленную в страну вакцину от коронавируса CoviShield "г@вном", заявил, что украинцы обязательно должны прививаться.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook в субботу, 13 марта.

Экс-глава государства прокомментировал интервью своей супруги, депутата Киевсовета Марины Порошенко, в котором она рассказала о своем отношении к вакцинации.

"Прививаться обязательно надо, - подчеркнула Марина. И я с ней полностью согласен, потому что это - защита населения", - написал Порошенко.

Теперь же у нардепа возмущение вызывает не качество индийского препарата, а его количество.

"При том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который будет ощутимым", - заявил Порошенко.

В своем интервью Марина Порошенко в интервью оправдала своего супруга за нелестные высказывания в адрес вакцины, заявив, что его слова были цитатой, а не личным мнением.

"Он процитировал, я хочу это подчеркнуть, врача, касательно оценки вакцины. Это не его собственная оценка", - сказала политик.

Слова Марины Порошенко о критике вакцины CoviShield с 06:48

Напомним, Петр Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта заявил: "Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности".

При этом на его YouTube-канале его заявление о вакцине обнародовано с названием, в котором содержится эмоджи фекалий.

В свою очередь президент Владимир Зеленский косвенно ответил на критику препарата. Рассказывая об информационных атаках, глава государства отметил, что "большие патриоты" иногда называют вакцину "словом, которое характеризует суть именно их поступков".