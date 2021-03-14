В Киевской области разоблачили 11 членов наркоорганизации, которые вербовали курьеров для работы в России.

Об этом сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

"Перед судом предстали 11 участников наркоорганизации, которые вербовали украинцев для работы наркокурьерами в РФ. Досудебным расследованием установлено, что члены преступной организации, используя две нарколаборатории, расположенные в г. Киеве и с. Гнедин Бориспольского района Киевской области, занимались изготовлением наркотических средств и психотропных веществ в значительных объемах", - говорится в сообщении.

Известно, что завербованные работали в качестве наркокурьеров на территории России.

"Изготовленные вещества участники группы сбывали через интернет-сайты "Эскобар" и "Медуза". Через эти же сайты злоумышленники вербовали граждан Украины для незаконного перемещения через государственную границу Украины для участия в незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации", - добавили силовики.

В ходе обысков была обнаружена нарколаборатория. Удалось изъять 13 кг наркотиков и приблизительно 400л прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических препаратов.

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