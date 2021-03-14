Партия "Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении попавшего под американские санкции народного депутата Александра Дубинского из своего состава.

Об этом в воскресенье, 14 марта, агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель", - сказал Корниенко.

Согласно новой редакции устава пропрезидентской партии, ее глава может по собственной инициативе или по представлению структурного образования партии принимать решение об исключении членов политсилы. Основанием для принятия такого решения может быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений руководства партии, членство в другой политсиле, совершение действий, дискредитирующих партию или наносящих ей вред.

По словам Корниенко, поводом для исключения Дубинского является нарушение устава "посредством проведения "своих" конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Глава партии добавил, что поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации партии решила, что Дубинский больше не является председателем, то "все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде".

Корниенко также заявил, что конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом.

"Несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом национального совета громад", - сказал он.

Согласно новому уставу, председатель партии может созвать конференцию по согласованию с руководителями политсовета и нацсовета громад, что и было сделано по требованию членов областной партийной организации. По словам Корниенко, на конференцию собрались 15 из 25-ти человек, закрепленных за Киевским областным центром, был кворум, поэтому конференция является легитимной. При этом глава партии уточнил, что в течение 10 дней новый устав будет отправлен на регистрацию, однако по реестрам в этот период председателем Киевской областной организации "Слуги народа" остается Дубинский.

"Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной является Андрей Мотовиловец и с ним будет налаживаться взаимодействие", - добавил Корниенко.

Напомним, члены Киевской областной организации "Слуги народа" избрали ее председателем нардепа Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

В свою очередь Дубинский требовал "немедленно выявить мошенников" в партийном руководстве и "привлечь их к ответственности".