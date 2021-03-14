В понедельник, 15 марта, в Украине ожидаются локальные дожди, которые будут сопровождаться локальным похолоданием.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западной Украине дожди с мокрым снегом обойдут стороной лишь Ровенскую и Волынскую области. На улице будет 3-8 градусов тепла. А ночью столбик термометра покажет от -1 до +4.

На севере страны ожидаются сильные дожди. Столбик термометра днем прогреется до 4-7 тепла, а после захода солнца ожидается 0-3 по Цельсию.

Небольшие осадки затронут и центральную часть Украины – дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Синоптики прогнозируют около 8-13 тепла, а ночью от 0 до 2 по Цельсию.

На юге Украины небольшой дождь пройдет в Одесской области. Несмотря на это, на улице ожидается 8-14 тепла, а ночью около 0-3 градусов.

Больше всего повезет жителям восточной Украины, где синоптики прогнозируют теплую, хотя и немного облачную погоду. Столбик термометра покажет от 9 до 13 градусов тепла. Ночью же ситуация изменится: ожидается от -1 до +1 градуса.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют дождем.

Также синоптик рассказала, откуда в середине марта пришел в Украину снег.