В России военные решили сыграть в хоккей на борту самолета Ан-124 "Руслан". Специально для этого они залили пол воздушного судна льдом.

Необычные кадры опубликованы в Telegram-канале "Mash".

"Парни не то собрались ставить мировой рекорд, не то просто удивить весь мир. Для этого умельцы с аэродрома Мигалово застелили пол грузового самолёта Ан-124 "Руслан" фанерой, залили настоящий каток и гоняли шайбу…" - говорится в сообщении.

По данным журналистов, все это происходило на высоте в несколько тысяч метров. Прекратилась игра лишь после того, как самолет приземлился в Сещи, Брянская область.

Напомним, ранее IIHF приняла решение провести все матчи чемпионата мира с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге. В латвийской столице пройдут, в том числе и игры, которые изначально должны были быть сыграны в Минске.

До этого федерация забрала право проводить чемпионат у Беларуси.