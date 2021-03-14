Клинический психолог и племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что ее дядя больше всего расстроен блокировкой аккаунта в Twitter, а не проигрышем на выборах.

Об этом сообщает Insider.

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира Профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, вероятно "худшие вещи, которые случались с ним за последние четыре года".

"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала племянница.

Напомним, крупные социальные платформы осторожно пересматривают свою политику по отношению к экс-президенту США Дональду Трампу, который может принять участие в выборах-2024.

Так же мы рассказывали, что Трамп объяснил, почему не собирается восстанавливать Twitter-страницу после удаления.