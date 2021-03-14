В аннексированном Крыму, который в ближайшее время может остаться без пресной воды, обмелело и оказалось на грани исчезновения еще одно озеро. Оно называется Бугаз и расположено вблизи Судака.

Об этом со ссылкой на крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова пишет издание "Крым.Реалии".

В субботу, 13 марта, Джеппаров осмотрел озеро и рассказал, что оно стабильно теряет уровень воды и в скором времени может полностью высохнуть. Также он рассказал, почему так происходит.

"Право на благоприятную окружающую среду - одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример. Сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод", - сказал Джеппаров.

Ранее озеро выглядело так. Фото: gidcrima.ru/sudak

Озеро Бугаз 13 марта 2021 года. Фото: ua.krymr.com

Напомним, "Страна" ранее подробно описывала, в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти. В частности после аннексии в 2014 году Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается сухая погода, на полуострове пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Также мы рассказывали, что острый вопрос нехватки украинской воды возник в Крыму на фоне теплой осенне-зимней погоды, так как малое количество осадков вызвало пересыхание местных водохранилищ.